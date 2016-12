Kupmager skudt af politiet i nat - er indlagt på sygehus

Mandag 26. december 2016 kl. 11:48Pistolerne sidder løst i bæltet på politifolkene, kan det konstateres, efter at en politibetjent igen i nat har skudt en person. Det var en 24-årig mand, der sammen med 2 andre mænd begik et kup mod en brugs i en landsby 5 km fra nordjyske Løgstør. Den unge mand er indlagt på sygehus, men uden for livfare.De 3 kupmagere slap afsted med et pengeskab midt på natten. I politiets efterfølgende jagt på dem, affyrede en betjent et skud. Sagen undersøges nu af den særlige enhed, som overtager efterforskningen, når nogen dør eller lider anden fysisk overlast på grund af politiet.