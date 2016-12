Sanger George Michael er død

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 26. december 2016 kl. 02:26Den engelske sanger George Michael er uventet død 53 år. Dermed er der sat en brat stopper for et af musikhistoriens største navne, hovedsageligt en enestående solokarriere. Han dannede først den succesfulde duo "Wham" med Andrew Ridgeley 1981-1986 og slog derefter den ene rekord efter den anden på egen hånd.A propos juletiden var en af George Michaels største succes'er "Last Christmas", der sammen med hit efter hit solgte 100 millioner af hans plader.George Michael blev født i London som Georgios Kyriacos Panayiotou af græsk-engelske forældre. Han boede ved sin død i Oxfordshire.