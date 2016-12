Helt kor på 60 dræbt ved flystyrt - ingen overlevende

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 25. december 2016 kl. 17:32Hele det russiske "Den Røde Hærs Kor" på 60 medlemmer var blandt passagererne i et fly, der styrtede i Sortehavet i morges, og de er alle dræbt. Flyet havde 91 ombord, og der er ingen overlevende er det meddelt efter redningfolk er nået frem til nedstyrtning stedet.Det var et Tupolew Tu-154 fly med plads til mindst 150 passagerer, der styrtede umiddelbart efter at være lettet fra den russiske kurby Sotji med Syriens 5. største by Latakia ved middelhavkysten som mål.