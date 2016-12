Voldsomme jordskælv i Chile

Søndag 25. december 2016 kl. 16:03Flere meget voldsomme jordskælv har i eftermiddag ramt sydamerikanske Chile, det stærkeste målt til 7,7 på Richter skalaen. Det hele er så nyt, at der endnu hverken er meldinger om ofre eller ødelæggelser. Der er prompte udsendt tsunami varsel.Skælvene var så kraftige, at havets bølger kan forventes at nå helt op til 1.000 km væk.