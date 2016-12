Fly med 91 ombord forsvundet

Søndag 25. december 2016 kl. 06:24Der er intet overblik endnu over, hvad der er sket med et fly med 91 ombord, forsvundet efter start på vej fra den russiske kurby Sotji ved Sortehavet til Syriens 5. største by Latakia ved middelhavkysten. Flyet er et Tupolew Tu-154 med plads til mindst 150 passagerer.Flyet forsvandt fra radaren umiddelbart efter, at det for 1 time siden var lettet fra Sotji. Blandt de 91 ombord er musikere og mediefolk. En eftersøgning er sat igang.