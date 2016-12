Beboerne så deres hus brænde ned juleaften

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 24. december 2016 kl. 22:35Beboerne i en hus i Ejby på Fyn reddede sig ud, men så deres hus brænde ned juleaften. Huset var totalt overtændt, da brandvæsenet nåede frem. Om det derfor bliver til hus igen er nok et meget stort spørgsmål. Under alle omstændigheder var det en ulykkelig juleaften for beboerne.Der foreligger ingen forklaring på branden, hvis årsag derfor forsøges klarlagt de kommende dage.