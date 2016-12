Mand på cykel slog et sving - blev påkørt og dræbt

Lørdag 24. december 2016 kl. 14:39En 62-årig mand er i dag til middag død af de kvæstelser, han pådrog sig ved en ulykke i nordsjællandske Hillerød for et døgn siden. Manden var kørende på cykel, da han pludselig slog et sving ud foran en bagfra kommende bil, blev påkørt og altså dræbt. Bilisten havde ingen chance for at undgå den skæbnesvangre ulykke.Manden blev straks efter ulykken bragt til Rigshospitalet i København, hvor lægerne imidlertid måtte opgive at redde hans liv for kort tid siden.