Biskopper med åbent sind bringer kirken ind i stuerne hos folket

Lørdag 24. december 2016 kl. 12:56Juleaften 2016 er ikke en dag som andre. En sand folkemængde søger kirkerne - i deres tro og på grundlag af tradition. I Danmark for de flestes vedkommende folkekirken, som kæmper med antallet af medlemmer, men næppe med den åndelige del af konceptet. Som biskopperne er sat i spidsen for. Heraf flere biskopper, der med åbent sind bringer folkekirken ind i stuerne hos folket. Et aktuelt eksempel er Peter Fischer-Møller, som blev biskop i Roskilde for 8 år siden. Han kritiseret af nogle præster i dag for at have det synspunkt, at "kristendommen ikke har patent på Guds vej til menneskene". En åben og helhjertet mening fra biskoppen, der blev cand.theol. med Grundtvig som speciale. Han er ikke overrasket, kritikken var ventet. Hans åbne sind har støtter i kredsen af biskopper, hvor andre handler alternativt.En biskop, der har valgt en anderledes måde at træde ud af rækken på, er Steen Skovsgaard, som forlader Lolland-Falster Stift næste efterår. Derefter vil han studere og skrive ph.d.- afhandling om kristendom og Islam, som han i årtier har beskæftiget sig med.Bibelen og den aktuelle debat angår folket og er ikke reserveret præstestanden. Men vil man deltage, så venligst gør det med åbent sind, der passer til de biskopper, som bringer budskabet og folkekirken ind i stuerne. Uden omsvøb og uden frygt for andre.