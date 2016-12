Star Wars stjerne dødsyg under flyvetur fra London

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 24. december 2016 kl. 00:01Den amerikanske skuespillerinde Carrie Frances Fisher, som var en af hovedstjernerne i Star Wars filmene 1977-1983 og igen i 2015, er i dag blevet ramt af et dødeligt hjerteanfald. Det skete kort før landing med et fly fra London til Los Angeles. Hun blev bevidstløs i hast bragt på sygehus straks efter landingen.Carrie Fischer fyldte for et par måneder siden 60 år. Hun har kæmpet med forskellige helbredproblemer. De seneste meldinger lyder, at hendes tilstand er kritisk.