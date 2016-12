Taburetterne vakler under Dansk Folkepartis MFere

Fredag 23. december 2016 kl. 17:32Folketingmedlemmerne (MFerne) fra Dansk Folkeparti (DF) kan være glade for den nye regering, og at den har både ambitioner om og udsigt til at sidde valgperioden ud. Hvis der kom valg til Folketinget i dag ville taburetterne nemlig vakle gevaldigt under partiets MFere. Hele 13 ud af 37 ville ikke opnå genvalg.Det er en aktuel opinion fra analyseinstituttet YouGov, der giver DF smæk. Kun 13,6% af vælgerne ville stemme på partiet i dag, og det er lige så lidt som for 4½ år siden.