Varmestuer under pres fra folk der søger ind til julen

Fredag 23. december 2016 kl. 17:04

Det er aldeles utroligt, hvor mange der søger et lunt sted at være i julen. Det har sat Kirkens Korshær under pres, men den har nu fået en gevaldig hjælpende hånd fra supermarked kæden Netto. Al tilovers blevet mad i butikkerne, når de lukker sent i aften, pakkes og bringes til korshærens varmestuer.

Køen til varmestuerne er blevet længere og længere, ligesom antallet af dem, der har søgt julehjælp er eksploderet. Kirkens Korshær har varmestuer i 29 byer, og de fleste steder er der 25% flere, der vil ind til jul i år.