Tuneser skudt-dræbt i Milano

Fredag 23. december 2016 kl. 11:32Den mystiske historie om den 24-årige tuneser, som af tysk politi blev mistænkt og efterlyst for at stå bag lastbil-angrebet på julemarkedet nær Kurfürstendamm i Berlin, er foreløbig slut. Den unge mand er skud-dræbt af politiet i italienske Milano midt i nat.Under en rutinemæssig kontrol skulle tuneseren have trukket en pistol, hvorefter en skudveksling dels kvæstede en politibetjent og dels dræbte ham.Der er indtil videre ingen sikkerhed for, at den unge tuneser kørte lastbilen, der drønede ind i menneskemængden i Berlin og dræbte 12, mens 4 gange så mange blev kvæstet. Der er mange løse ender og ubesvarede spørgsmål i det scenarie tysk politi har opstillet.Nu får man sandsynligvis aldrig sandheden frem, hvorimod de udokumenterede anklager mod den dræbte tuneser vil få frit løb og i sidste ende blive præsenteret som fakta.