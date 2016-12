Ingen julefred i Syrien - tyrkiske bombefly dræber 88

Fredag 23. december 2016 kl. 10:09Forsøg på fred med den ene hånd og nye dødbringende ulykker med den anden er situationen i det borgerkrig ramte Syrien. Tyrkiske bombefly har i går og i dag til morgen gennemført nye bombetogter, som har dræbt mindst 88 civile, heraf 24 børn. Situationen helt ude af kontrol, ingen julefred.Krigens modbydeligheder fortsætter fra alle sider. Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har således brændt 2 tilfangetagne tyrkiske soldater levende og sendt budskabet verden rundt i en video.Det er kun et spørgsmål om tid, før et nyt angreb rammer Tyrkiet. Gengældelsen lurer lige om hjørnet.