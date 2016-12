Tuneser-alarm i svensk lufthavn var også en spøgelse-historie

Torsdag 22. december 2016 kl. 22:51I nat var det dansk politi, der var i aktion i Grenå Havn på Djursland, og i aften kom turen så til Arlanda Lufthavn i Stockholm. Man havde set den tunesiske mand, der er efterlyst af tysk politi for lastbil-angrebet under julemarkedet nær Kurfürstendamm i Berlin, med et fly til den svenske hovedstad.Igen var det imidlertid en spøgelse-historie. Der var ikke skyggen af tuneseren, meddeler svensk politi efter både at have afspærret dele af lufthavnen og undersøgt flyet og dets passagerer.