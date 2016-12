2 Mærsk-skibe forlist

Torsdag 22. december 2016 kl. 17:46På slæb efter et Mærsk skib forliste 2 andre skibe tilhørende Mærsk-koncernen i nat ud for den franske atlanterhavkyst. De 2 skibe skulle til ophugning i Tyrkiet, men så langt nåede de altså ikke. Skibene forlod havnen i Fredericia for 1½ uge siden på den sidste tur frem til ophugningen.Der var ingen ombord på de 2 forliste skibe. Årsagen til forliset er endnu ukendt.