En over næsen til Coop Bank for ufin behandling af kunde

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 22. december 2016 kl. 13:28Den tidligere andel-brugsbevægelse er borte efter etableringen af det moderne Coop Danmark. Man giver ganske vist udseende af andeltanken, men det er bluf. Det er en kapitalistisk virksomhed, akkurat som datterselskabet Coop Bank - der opfører sig ligesom alle andre banker, og nu har fået en over næsen af forbrugerombudmanden.Coop Bank spærrede nemlig en kundes Visa/Dankort på grund af registrering som dårlig betaler (i RKI). Og den går ikke, har forbrugerombudmanden fastslået. Fordi kunden jo med sit Visa/Dankort ikke har nogen kreditaftale, men at der alene er tale om et betalingkort. Som er helt nødvendigt i nye tider med flere og flere pengeløse transaktioner.Irettesættelsen af Coop Bank for den ufine behandling af kunden er omtalt på www.forbrugerombudsmanden.dk