Cyklist banket og frarøvet sit dankort - 5.000 kr. hævet

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 22. december 2016 kl. 11:02En 22-årig mand på cykel kom sent i aftes ud for noget af en brutal oplevelse i den jyske hovedstad Århus. Han blev standset og overfaldet af 4 mænd. Der bankede ham og frarøvede ham hans dankort, som efterfølgende blev benyttet til at hæve 5.000 kr.Det ubehagelige og brutale selskab varede en times tid, hvorefter den unge mand kunne slå alarm. Politiet leder stadig efter de 4 mænd.