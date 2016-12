Færge forsinket hele natten af politi-aktion efter tuneser

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 22. december 2016 kl. 09:14En henvendelse sent i aftes om, at den efterlyste tuneser (den 3. gerningmand), som tysk politi mener stod bag lastbil-angrebet på julemarkedet nær Kurfürstendamm i Berlin ved ugens start, forsinkede færgen fra Grenå til Sverige hele natten. En stor politi-aktion blev nemlig sat i værk. Resultatløs.Man mente at have set den efterlyste tuneser på havnen i Grenå. Efter den timer lange politi-aktion kunne dette imidlertid afkræftes. Også alle biler og passagerer på færgen blev tjekket og undersøgt. Færgen sejlede til morgen forsinket til Sverige.