Politiet har nu ny mistænkt (den 3.) for julemarked-angreb

Onsdag 21. december 2016 kl. 19:52Tysk politi har sent i eftermiddag udsendt en international efterlysning og udlovet en dusør på op til 100.000 euro for "hovedet på et fad" af en ny mistænkt (den 3.) for at have udført lastbil-angrebet på julemarkedet nær Kurfürstendamm i Berlin for 2 døgn siden.I går måtte man løslade den først anholdte, i morges endnu én - som der ikke er mange oplysninger om, og så kom i eftermiddag "det 3. skud i bøssen". En tunesisk flygtning på 24 år. Nu er mistanken rettet mod ham, men sikre er man ikke.