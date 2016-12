Fyrværkeri eksploderet på fabrik - omkring 30 dræbt

Onsdag 21. december 2016 kl. 05:42En kæmpe eksplosion på en fyrværkeri fabrik i udkanten af den mellemamerikanske hovedstad Mexico City har foreløbig kostet omkring 30 dræbte. Læger og politifolk er i stort antal rykket til undsætning, men det er svært at stille noget op over for krudtets enorme kræfter.Antallet af kvæstede er ukendt, og det samme gælder ødelæggelserne. Hele byområdet rystede under de første eksplosioner, som satte en kædereaktion igang. Årsagen til den frygtelige ulykke er endnu ukendt.