Ung hash-handler i Næstved afsløret med 90 g

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 20. december 2016 kl. 20:07En 25-årig mand i Næstved har en sag om hash-handel foran sig. I går blev han anholdt og sigtet for at handle med det euforiserende stof, efter at politiet havde ransaget hans hjem. I lejligheden fandt man lidt over 90 g hash, som i sagens natur ikke kunne være til eget forbrug.Der foreligger ingen oplysninger om, hvorvidt den unge mand tidligere har været i politiets søgelys for hash-handel.