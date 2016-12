48 døde af druk - mange andre i livfare af noget

Tirsdag 20. december 2016 kl. 10:27Halvmillion universitetbyen Irkutsk i det sydlige Sibirien er ramt af en tragedie, efter at et stort antal indbyggere har drukket noget "mystisk". 48 er allerede døde, og mange andre svæver i livfare. 2 mænd er anholdt for at stå bag drikkelsen, som er ved at blive fjernet fra butikker.Der var efter det foreliggende udsendt advarsler imod den "mystiske" drikkelse, men mange holdt sig altså ikke fra den. Man har foretaget de første analyser, der fastslår havtorn som en af ingredienserne og methanol som en anden.