Russisk ambassadør dræbt i Ankara - skudt af politimand

Mandag 19. december 2016 kl. 19:14Der hersker endnu forvirring i den tyrkiske hovedstad Ankara, hvor den russiske ambassadør i eftermiddag er blevet dræbt, da han talte ved åbningen af en kunstudstilling. Han blev skudt af en tyrkisk politimand, der ikke var i tjeneste, men kunne legitimere sig og komme ind på stedet.Flere andre skulle være blevet kvæstet under tumulagtige scener, ligesom politimanden skulle være "neutraliseret", uden forklaring på hvad det betyder.Forud for og under skuddramaet skulle politimanden havde råbt slagord om syriske Aleppo.