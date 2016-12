Revy-skuespiller død

Mandag 19. december 2016 kl. 13:44Skuespilleren Claus Ryskjær - i særdeleshed kendt fra sin medvirken i Tivolirevyen og Cirkusrevyen er død 71 år. Han var forlængst gået på pension, idet han officielt trak sig tilbage for 8 år siden som følge af manglende lyst til fortsat at stå på scenen.Claus Ryskjær blev født på Frederiksberg og boede ved sin død i Birkerød nord for København.