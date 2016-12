Rederi får 10 år mere med ruten Langeland-Lolland

Mandag 19. december 2016 kl. 13:16Det er netop afgjort, at rederiet Danske Færger A/S (i daglig tale rederiet Færgen), får 10 år mere med ruten Langeland-Lolland (Spodsbjerg-Tårs). Der er indgået ny aftale fra 1. maj 2018. Færgen var eneste interesserede rederi, men alligevel blev prisen 25% lavere.Færgen har betjent ruten mellem Langeland og Lolland i 41 år. Nu med nye færger og et stigende antal passagerer og køretøjer.