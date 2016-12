Rigtig jule-skandale - EU-politikere koster hver 5 millioner kr. om året!

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Mandag 19. december 2016 kl. 00:11Politikerne vil bevare EU, ja udbygge bureaukratiet. De ansatte bureaukrater vil det samme. Hvilket er forståeligt, når man ser på politikernes og de ansattes fantastiske fordele, som skatteyderne betaler. En rigtig jule-skandale er netop dukket op, idet EU-politikeren Rina Ronja Kari (31 år) valgt for Folkebevægelsen mod EU netop har fremlagt sin økonomi i avisen Berlingske. Det viser sig, at hun koster 5 millioner kr. om året - og selv mener hun at være repræsentativ for Europa-Parlamentets 751 medlemmer. Millionerne fordeler sig med 735.000 kr. som løn, 700.000 kr. som skattefrie diæter og rejsetilskud, 2 millioner kr. til at ansætte folk for og 1 million kr. til at reklamere for sit arbejde i parlamentet. Det svarer til, at hvert medlem af Europa-Parlamentet hvert år koster, hvad 166 danske folkepensionister betaler i skat.Alle kræfter vil nu blive sat ind på at undgå, at afsløringen udvikler sig, og at skandalen dysses ned. Om Rina Ronja Kari (billedet) kan skabe mere fokus på det enorme pengeforbrug, kan kun tiden vise. Hun og Folkebevægelsen mod EU (liste N) kan følges på www.rinaronja.dk