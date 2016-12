48 dræbt og 84 kvæstet af ny selvmord-bombeaktion

Søndag 18. december 2016 kl. 18:23Mindst 48 blev dræbt og 84 alvorligt kvæstet ved en selvmord-bombeaktion i havnebyen Aden i Yemen i dag. Aktionen var rettet mod militærfolk i en base, hvor selvmord-bomberen fik sig manøvreret indenfor. Hvorefter den ufatteligt dødbringende levende bombe blev detoneret.Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har taget ansvaret for dagens aktion. IS har længe og mange gange rettet angreb mod militære installationer og soldater i det arabiske Yemen og med store antal døde og kvæstede hver gang.