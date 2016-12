Bryllup-foto endte i mareridt - 1 dræbt og 5 kvæstet

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 18. december 2016 kl. 12:57En glædelig begivenhed i amerikanske Californien er i weekenden endt i det modsatte. I forbindelse med optagelsen af et bryllup-foto i en park væltede et næsten 20 meter højt træ ned over brudeparret og gæsterne. 1 blev dræbt og 5 alvorligt kvæstet, meldes det.Mange overlevede på mirakuløs vis, selvom de blev klemt fast under det enorme træ.