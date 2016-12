Bureaukrati - vognmand og chauffører anklaget for fusk

Søndag 18. december 2016 kl. 12:43Jo flere regler, des mere umuligt er det at få noget til at fungere. Samtidig med at opfindsomheden til at omgå reglerne forøges. Et direkte resultat af bureaukrati på transportområdet udspiller sig i denne tid i retten i østjyske Horsens. Hvor en vognmand og hans chauffører er under anklage for fusk.De har efter anklagerens opfattelse fusket med køre- og hviletid bestemmelserne. Chaufførerne har desuden været aflønnet efter kørte km og lastmængden på bilerne, og det har ifølge anklageren forringet trafiksikkerheden.Det er en sag med over 300 anklagepunkter. Hvilket jo også viser, hvor omfattende bureaukratiet er. Det kan vognmænd og chauffører skrive under på fra deres dagligdag.