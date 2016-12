Burger-røver havde selv øl med

Søndag 18. december 2016 kl. 10:39En endnu ikke anholdt ung mand begik til morgen et overfald, der blev til røveri på en McDonald's restaurant i centrum af den jyske hovedstad Århus. Han havde selv øl med, da han uden videre tog en burger i restauranten uden at betale. Da en ansat ville ville stoppe ham, tog han kvælertag på den ansatte.Noget ophidset forsvandt den unge morgengæst, der altså via den voldelige adfærd blev til en røver, igen. Hvorfor politiet nu leder efter ham, og han har en alvorlig sag forude.