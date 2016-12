Kendt liv-læge død

Lørdag 17. december 2016 kl. 21:30Den kendte amerikanske liv-læge Henry Heimlich er død 96 år. Han var manden bag de sidste 40 års livreddende praksis, den såkaldte Heimlich-manøvre, som anvendes over for folk, der får mad "galt i halsen" (blokering af luftrøret) og er ved at blive kvalt.Henry Judah Heimlich døde i dag af hjerteproblemer på et sygehus i sin hjemstat Ohio.