Nobel prismodtager Bob Dylan giver 2 koncerter i Danmark

Lørdag 17. december 2016 kl. 19:24Den amerikanske musiker og sangskriver Bob Dylan (75 år), som netop har modtaget Nobels litteraturpris - uden at være tilstede i Stockholm, kommer til Danmark til foråret. Han giver 2 koncerter i København 7.-8. april. Hvad han eventuelt herudover vil foretage sig på de skandinaviske breddegrader er uvist.Om koncert-besøg derfor også giver Bob Dylan anledning til at mødes med Nobel komiteens folk, måske at tale i Nobel-regi, kan kun tiden vise.