Stort hus i nyere villakvarter i Rødby til tvangauktion

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 17. december 2016 kl. 16:05Ejendommen Byfogedvej 8 i sydlollandske Rødby er på vej til tvangauktion i retten i Nykøbing F onsdag 4. januar. Det er et 180 kvm stort hus på 704 kvm grund i et af byens nyere villakvarterer. Den offentlige vurdering er 610.000 kr.Tvangauktionen er begæret af Totalkredit, der har tinglyst lidt over 900.000 kr. i ejendommen.