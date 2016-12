Igen en dræbende bilbombe i det urolige Tyrkiet

Lørdag 17. december 2016 kl. 15:41En ny bilbombe i det urolige muslimske Tyrkiet har i dag ramt snesevis af mennesker i millionbyen Kayseri midt inde i landet. Indtil videre er meldt om 13 dræbte og 55 kvæstede, men tallene stiger sandsynligvis. Den dræbende bilbombe ramte en bus med soldater. Bussen blev totalt smadret.Der er ingen sikre oplysninger om, hvor mange civile der blev ramt af den kraftige bombe.Situationen i Tyrkiet bliver stadig mere borgerkrig lignende. Landets aggressive enehersker, præsident Recep Erdogan har da også allerede været fremme for at give det kurdiske arbejderparti PKK ansvaret for dagens bombe.