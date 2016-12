Person kørt ned af tog standser al tog-trafik i timer

Lørdag 17. december 2016 kl. 09:48Der foreligger endnu ingen nærmere enkeltheder om, hvad der er sket på Trekroner station ved Roskilde Universitet til morgen, men en person er kørt ned af et tog, og al tog-trafik er indstillet. Stoppet forventes at vare flere timer, og der er indsat busser, som kører i pendulfart mellem Roskilde og Høje-Tåstrup.Ulykken berører alle tog på strækningen mellem Roskilde og Høje-Tåstrup. Man forventer først at genoptage tog-kørslen sidst på formiddagen.