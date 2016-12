Mand indebrændt i ældrebolig

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Fredag 16. december 2016 kl. 22:17En 73-årig mand indebrændte i aften i sin ældrebolig ved et plejehjem i Humlebæk mellem København og Helsingør. Det tyder på, at manden sad i en stol og sov, da der udbrød brand i forbindelse med en brødrister. Kraftig røgudvikling førte til mandens død af røgforgiftning og iltmangel.Det var børn, der under leg lugtede røg og kontaktede det nærliggende plejehjem, som opdagede den skæbnesvangre brand.