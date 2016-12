Mistænkelig brand kvæstede 13 flygtninge - 1 sprang i døden

Fredag 16. december 2016 kl. 13:58Politiet efterforsker brand i et flygtningecenter i Paris i dag som mere end mistænkeligt. Der blev fundet benzindunke i bygningens indgang, hvorfor det tyder på ildpåsættelse. Mindst 13 flygtninge blev kvæstet af ilden, og en enkelt blev dræbt, fordi han sprang i døden fra 3. sal i forsøg på at redde sig ud.Der måtte 70 brandfolk til at bekæmpe ilden. Samtidig med at de reddede de mange kvæstede ud, samt 6 flygtninge, som helt undgik flammerne.