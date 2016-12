Postpakke med fyrværkeri sendte 250 ansatte til pause

Fredag 16. december 2016 kl. 09:56En postpakke med fyrværkeri begyndte at brænde i postvæsenets pakketerminal i østjyske Taulov sent i går eftermiddag - og sendte 250 ansatte til pause. Imens brandvæsen fik ilden slukket og pakken med fyrværkeriet uskadeliggjort, sundede de mange postarbejdere sig.Da man ikke må sende fyrværkeri med posten, er politiet nu igang med at finde frem til den formastelige afsender af pakken.