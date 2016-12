4 års fængsel til Skælskør-præst for papir- og penge-fusk

Torsdag 15. december 2016 kl. 23:12En 52-årig kvindelig præst fra Skælskør fuskede med sin dåbattest for at tilegne sig millioner af kr. fra en død person. Den strafbare handling skete bl.a. via kirkebogen, hvor kvinden anførte den døde som sin mor. Formålet var at få fingre i 8-9 millioner kr. - og det lykkedes. I dag er hun idømt 4 års fængsel af retten i Næstved.Den nu tidligere sydvestsjællandske præst har 14 dage til at beslutte, om hun vil anke dommen.