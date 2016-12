Det er blevet koldt at være meteorolog - 57 fyret

Torsdag 15. december 2016 kl. 20:50Heller ikke Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) kan få pengene til at trille og dermed økonomien til at hænge sammen. Konsekvensen er, at det er blevet koldt på arbejdpladsen for landets meteorologer. 57 er fyret som led i en gennemgribende sparerunde, som ændrer DMIs aktiviteter grundlæggende.DMI blev til i 1990 som en fusion af vejrtjenester, der bl.a. blev oprettet inden for søfart og forsvar. Den første i 1872 i marinen. Siden er bureaukratiet eksploderet, og der er i dag 360 ansatte, hvoraf altså en sjettedel er på vej ud af svingdøren.