Ejendommæglere idømt fængsel for fusk overfor kunder

Torsdag 15. december 2016 kl. 18:13En opsigtvækkende sag mod ejendommægler Mette Lykken og hendes mand Tony G. Mortensen for million-snyd har i dag fundet sin afslutning ved retten i Kgs. Lyngby. En sag som havde sit udspring i Mette Lykken Bolig og firmaets konkurs i slutningen af 2011. De blev begge idømt fængsel (12 og 15 måneder), der dog er gjort betinget.Underslæb for 1,9 million kr. og skyldnersvig for 290.000 kr. over for kunder, lød anklagerne. Som imidlertid har været så længe undervejs, at anklagemyndighedens langsommelighed var grunden til, at retten gjorde fængselstraffene betinget. Så de altså ikke skal afsones, medmindre de 2 dømte begår ny kriminalitet.De 2 er tidligere idømt en bøde på 250.000 kr. og frakendt retten til at drive ejendommægler virksomhed af disciplinærnævnet for ejendommæglere.Da Mette Lykken Bolig gik konkurs bestod firmaet af 5 butikker i København og 1 i Malmø. Ægteparret bor i dag i det centrale København og har ingen registreret virksomhed, ej heller i andre brancher.