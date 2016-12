Flere fattige søger julehjælp - og de er blevet fattigere

Torsdag 15. december 2016 kl. 14:51Frelsens Hær har hænderne fulde. Omkring 12.000 fattige har søgt julehjælp, og det er ny rekord. Dertil kommer, at de fattige er blevet åbenlyst fattigere, lyder det fra den humanitære organisation. Derfor er der brug for alle hænder, hjerter - og penge og materielle goder.På grund af det stigende antal, der har behov for julehjælp, må Frelsen Hær sætte beløbet til familierne en smule ned. Ialt forventer man at fordele julehjælp for 7-8 millioner kr. i år.