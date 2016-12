England mangler ved bordet når de andre smæsker sig i EU

Torsdag 15. december 2016 kl. 12:49Der er møde mellem de 28 stat- og regeringledere i EU i dag, men i aften mangler England ved bordet, når de 27 andre sætter sig for at smæske - og drøfte det engelske farvel til EU. Premierminister Theresa May oplyser i dag, at den engelske proces for udtræden af EU vil blive sat iværk med udgangen af marts.De 27 andre lande har derfor 3½ måned til at forberede sig på, at chok'et bliver gjort til virkelighed. Der forventes intense forhandlinger om det fremtidige samarbejde mellem England og EU. I alles interesse.