Hjerneskadet kvinde forsvundet i Haslev - efterlyses nu

Torsdag 15. december 2016 kl. 12:29En 62-årig hjerneskadet kvinde forsvandt i nat fra et socialpædagogisk center i sydsjællandske Haslev. Siden har man ledt efter hende, men resultatløst. Derfor har politiet nu valgt at efterlyse kvinden i håb om, at nogen har gjort observationer, som kan føre til, at hun forhåbentlig findes i god behold.Kvinden var formentlig iført blå jeans og brun ruskindjakke og medtog en sort taske ved sin forsvinden fra centret.