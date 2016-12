Mand i lille bil dræbt i frontal kollision med lastbil

© Copyright 2016 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Torsdag 15. december 2016 kl. 08:52En 56-årig mand blev sent i aftes dræbt i en voldsom frontal kollision med en lastbil i Tåstrup vest for København. Manden kørte pludselig over i den modsat rettede vejbane, og den skæbnesvangre ulykke var uundgåelig. Hans lille personbil blev totalt smadret ved ulykken og han dræbt på stedet.Der foreligger endnu ingen forklaring på mandens pludselige ændring af kørebane.