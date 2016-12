3 millioner passagerer gennem lufthavnen i Billund

Onsdag 14. december 2016 kl. 22:07Danmarks næststørste lufthavn, jyske Billund har i dag sat rekord. 3 millioner passagerer har i år rejst via lufthavnen, der også er stærk økonomisk. I 2015 havde lufthavnen et overskud på næsten 44 millioner kr., hvilket var tæt på en fordobling i forhold til året før.Billund Lufthavn nåede den første million passagerer på et år i 1987 og 10 år senere nåede man de 2 millioner i løbet af et år. Der skulle derefter gå 19 år, inden rekorden på 3 millioner passagerer i løbet af et år blev nået - i dag.