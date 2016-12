Danmark i EM-semifinale

Onsdag 14. december 2016 kl. 20:23Det lykkedes alligevel for de danske håndbold kvinder. I aften har de besejret Rumænien 21-17 og spillet sig i semifinalen ved EM i Sverige. Fredag aften står kampen mod Holland. Der er stor begejstring over aftenens indsats i Helsingborg - og lige så store forventninger til semifinale kampen.De danske kvinder kunne selv afgøre den videre færd ved EM ved at vinde kampen mod Rumænien. Og de ville altså videre.