40-årig københavnsk kvinde vandt 6 millioner kr. i Lotto

Onsdag 14. december 2016 kl. 13:34Der er gået nogle dage for en 40-årig københavnsk kvinde til rigtigt at forstå, at hun i weekenden vandt 6 millioner kr. i Lotto. Nu er hun afklaret, og de mange penge skal bruges til at forsøde tilværelsen bl.a. til en bedre bolig. Hvilket millionerne jo nok rækker til.Også ekstra trækningen om 1 million kr. blandt alle vinder kuponer ramte en Lotto-spiller i København.