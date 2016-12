Lalandia vil skabe nyt center i Sverige - vil koste i Rødby

Onsdag 14. december 2016 kl. 11:45Parken Sport & Entertainment A/S har i formiddag meddelt fondbørsen i København, at man har planer om at skabe et nyt Lalandia center i et naturområde sydvest for den svenske hovedstad Stockholm. Det vil koste mange svenske gæster i Danmark, ikke mindst i Rødbyhavn.Lalandia har indgået en aftale med Motala kommune om at undersøge mulighederne for etablering af ferie- og aktivitetcentret.