Entreprenørfirma ved Maribo erklæret konkurs

Onsdag 14. december 2016 kl. 11:26Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over Entreprenørfirmaet Kurt Nielsen & Søn ApS, Skørringe Kirkevej 6 i Vester Skørringe ved Maribo. Fallitten følger efter et regnskab for 2015 med positiv indtjening, men en stigning i gælden på 450.000 kr.Selskabet blev stiftet i sommeren 2014.